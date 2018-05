Portogallo, Fernando Santos pensa a Mario Rui per la sfida con l'Olanda

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fernando Santos, CT del Portogallo, ha presentato in conferenza stampa la sfida di stasera che vedrà di fronte i lusitani e l'Olanda di Ronald Koeman: "Tra Portogallo e Olanda ci sono sempre state grandi sfide. Sono due Nazionali importanti a livello Mondiale. In questo momento l'Olanda è in una fase di transizione, non sappiamo cosa aspettarci ma resta una squadra di ottimo livello". A margine della conferenza, il tecnico ha annunciato che ci saranno dei cambi rispetto all'ultima amichevole: probabilmente verrà concessa una chance anche al terzino del Napoli Mario Rui.