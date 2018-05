© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inserito nella lista dei convocati del Portogallo che voleranno in Russia per il Mondiale, Joao Mario, centrocampista dell'Inter da gennaio in prestito al West Ham, esprime tutta la sua soddisfazione per la convocazione: "Andiamo Portogallo! Che orgoglio essere chiamato a giocare un Mondiale con il mio Paese! Grande gioia e tutti insieme per un grande obiettivo", ha scritto su Instagram.