Portogallo, Santos: "Al Mondiale per battere tutti, anche la Spagna"

Il commissario tecnico del Portogallo Fernando Santos ha definito gli obiettivi dei lusitani in vista del Mondiale: "Tutti sanno che non andremo al Mondiale per partecipare, ma per vincere ogni partita che giocheremo. Pertanto, avremo cuori in ogni piazza del Portogallo che batteranno intensamente, consapevoli che questa squadra possa raggiungere il suo obiettivo. Spagna? Non firmerei per il pareggio, vogliamo battere tutti, anche la Spagna. Abbiamo rispetto per loro, affronteremo una squadra fantastica, ma siamo consapevoli della nostra forza". Lo riporta Record.