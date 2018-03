Portogallo, Santos: "Già decisiva la prima sfida contro la Spagna"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"In un girone come quello che ci è stato sorteggiato il Portogallo una parte dei favori del pronostico. Analizzandolo però meglio ci si accorge che non ci saranno partite semplici. Fin dal primo match, quello contro la Spagna, che rischia di essere già decisivo", questo il pensiero di Fernando Santos ct del Portogallo a seguito del sorteggio Mondiale che ha visto i lusitani essere inseriti nel gruppo con Spagna, Marocco e Iran.