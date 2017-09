Qual. Russia 2018, Girone H. Belgio qualificato al Mondiale, avanza la Bosnia

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Mondiale di Russia ha già una delle partecipanti, il Belgio. La squadra di Roberto Martinez infatti con due giornate di anticipo, ha ottenuto il passo per il Mondiale battendo 2-1 la Grecia in trasferta e ha staccato tutte le altre. Resta in ballo invece invece il secondo posto con la Bosnia che è avanti di un punto sui greci dopo il 4-0 rifilato a Gibilterra. Restano dietro invece Cipro ed Estonia.

GIRONE H

Estonia-Cipro 1-0

Gibilterra-Bosnia 0-4

Grecia-Belgio 1-2

CLASSIFICA: Belgio 22, Bosnia 14, Grecia 13, Cipro 10, Estonia 8, Gibilterra 0.