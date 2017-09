Qualificazioni Mondiali, Gruppo G - Spagna travolgente. Italia, playoff vicini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Spagna travolgente, come ampiamente previsto, contro il fanalino di coda Lichtenstein, mentre l'Italia soffre ma vince nella sfida delicata con Israele. Tutto invariato nel Gruppo G: le Furie Rosse sono sempre più vicine a staccare il pass per il Mondiale, gli azzurri fanno un passo decisivo verso i playoff. L'Albania pareggia in Macedonia e ora mette meno pressione ai ragazzi di Ventura.

OTTAVA GIORNATA GRUPPO G

Lichtenstein-Spagna 0-8

Italia-Israele 1-0

Macedonia-Albania 1-1

LA CLASSIFICA: Spagna 22, Italia 19, Albania 13, Israele 9, Macedonia 7, Lichtenstein 0