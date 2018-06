Record e la panchina dello Sporting Lisbona: "Mihajlovic in lista"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito dal quotidiano portoghese Record, l'ultimo allenatore entrato nella lista dello Sporting Lisbona per sostituire Jorge Jesus è Sinisa Mihajlovic. Ex allenatore di Torino, Milan e Fiorentina, piace alla dirigenza dei Leoni, che però devono ancora fare i conti con i tanti giocatori che hanno chiesto di essere svincolati per giusta causa dopo l'aggressione subita alla fine dello scorso campionato.