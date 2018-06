Russia '18, le favorite di Serena: "Germania, Brasile, Argentina e Spagna"

Aldo Serena, ex attaccante della Nazionale italiana, ha parlato a Sportmediaset.it del Mondiale in Russia. "Le prime quattro? Germania, Brasile, Argentina e Spagna. Ma attenti alla Francia, può battere chiunque. Messi? Per Lionel è l’ultima grande occasione. Lo sa anche lui. Cristiano Ronaldo almeno con il Portogallo ha vinto l’Europeo, ma Messi niente. Da lui ci aspettiamo grandi cose, che ci faccia divertire. Chi può stupire in questo Mondiale? Ci saranno molte sorprese. Di solito la squadra di casa ha sempre dei rendimenti superiori alle proprie possibilità. C’è un intero popolo che ti segue e ti sostiene. Nonostante la sconfitta nell’amichevole contro l’Austria, la Russia può fare bene”, le sue parole.