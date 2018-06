Russia 2018 al via - Spagna, CR7 innocuo quando sfida la Roja

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Centocinquanta presenze con la Nazionale portoghese e ottantuno gol all'attivo, con l'Europeo del 2016 in bacheca vinto nonostante l'infortunio a inizio gara contro la Francia in finale. Tuttavia Cristiano Ronaldo (33) non ha mai segnato contro la Spagna, un dato che fa ben sperare la Roja in vista dell'esordio in Russia che metterà di fronte le due nazionali iberiche.

Questi i precedenti tra Portogallo e Spagna con Cristiano Ronaldo in campo:

Euro 2004 - Portogallo-Spagna 1-0, minuti in campo: 85'

Sudafrica 2010 - Spagna-Portogallo 1-0, minuti in campo: 90'

Amichevole nel novembre 2010 - Portogallo-Spagna 4-0, minuti in campo: 45'

Euro 2012 - Spagna-Portogallo 0-0 (4-2 dopo i rigori), minuti in campo: 120'