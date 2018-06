Russia 2018, anche Ronaldo protagonista della cerimonia d'apertura

© foto di Antonio Vitiello

Non solo il cantante Robbie Williams alla cerimonia d'apertura dei Mondiali in Russia. Come si legge sul sito ufficiale della FIFA, allo spettacolo che precederà il match fra i padroni di casa e l'Arabia Saudita prenderà infatti parte anche la soprano Aida Garifullina e l'ex calciatore brasiliano Ronaldo.