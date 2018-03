Russia 2018, gruppo A: padroni di casa all'esame Salah

© foto di Arsen Galstyan- Adidas Football

Sorteggio apparentemente abbordabile per i padroni di casa della Russia, come prevedibile. Ma qualificazione tutt'altro che scontata. Il gruppo A dei Mondiali ha nell'Uruguay il favorito per il primo posto, con la coppia d'attacco Cavani-Suarez probabilmente all'ultima occasione per fare qualcosa di importante con la celeste nella rassegna iridata. La selezione di Stanislav Cherchesov deve stare attenta all'Egitto. C'è grande attesa per i Faraoni, assenti dal Mondiale da Italia '90 e che hanno in Mohamed Salah il leader massimo. L'ex Roma sta vivendo un momento straordinario e sarà importante mantenerlo anche a giugno. La sfida del 19 giugno Russia-Egitto, seconda giornata, sarà decisiva. Poche aspettative per l'Arabia Saudita, al ritorno a un Mondiale dopo 12 anni.

Percentuale qualificazione:

URUGUAY 75%

RUSSIA 60%

EGITTO 50%

ARABIA SAUDITA 15%