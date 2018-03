Russia 2018, gruppo B: derby iberico real. Occhio al Marocco

© foto di Insidefoto/Image Sport

Portogallo-Spagna illumina il gruppo B di Russia 2018: Cristiano Ronaldo contro molti suoi compagni di squadra del Real Madrid: Ramos, Asensio, Isco, Carvajal saranno salvo sorprese o infortuni chiamati da Julen Lopetegui. Il derby iberico sarà anche la sfida fra i due Silva di Manchester: Bernardo contro David. E restando in Italia è verosimile una sfida milanista Suso-André Silva o la laziale Nani-Luis Alberto. Nel ruolo di terzo incomodo il Marocco, strepitoso nel suo girone di qualificazione, chiuso senza reti al passivo. I nordafricani sono una mina vagante del Mondiale, occhio a sottovalutarli. Difficile aspettarsi qualcosa di nuovo dall'Iran, puntualmente eliminato al primo turno, il cui scopo sarà non arrivare a zero punti. La rassegna iridata sarà l'occasione per Sardar Azmoun, il "Messi iraniano" di mettersi in mostra.

Percentuale qualificazione:

SPAGNA 80%

PORTOGALLO 70%

MAROCCO 40%

IRAN 10%