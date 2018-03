Russia 2018, gruppo E: tre litiganti per il 2° posto. E il Brasile gode

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il gruppo E così sorteggiato ci dà un'indicazione: tre litiganti e il quarto che gode, il Brasile. La Seleçao di Tite è superiore a quella di quattro anni fa: Neymar è ormai al top e con lui questa volta c'è un signor centravanti come Gabriel Jesus. E anche gli altri reparti danno rassicurazioni. Per il secondo posto è bagarre: la Svizzera è una nazionale solida, esperta, con giocatori abituati a importanti palcoscenici. Ma priva di un goleador. La Serbia è la solita nazionale genio e sregolatezza, con un Milinkovic-Savic in più dopo l'esonero del ct Slavoljub Muslin. Infine il Costarica che abbiamo conosciuto 4 anni fa: doveva essere il vaso di coccio tra tre vasi di ferro e invece vinse il girone con Italia, Inghilterra e Uruguay con un turno d'anticipo. Basta già questo precedente per non sottovalutare i centroamericani.

Percentuale qualificazione:

BRASILE 80%

SVIZZERA 50%

SERBIA 40%

COSTARICA 30%