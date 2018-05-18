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Russia 2018

Russia 2018, i preconvocati dell'Arabia Saudita: giocano tutti in patria

18.05.2018 14:09 di Ivan Cardia  Twitter:    articolo letto 1735 volte
© foto di Insidefoto/Image Sport

Giocano tutti in Patria. Pochi minuti fa il ct dell'Arabia Saudita Pizzi ha diramato la lista dei 28 calciatori preconvocati per il mondiale di Russia 2018.

I 28 pre-convocati dell'Arabia Saudita
Portieri: Assaf Al-Qarny (Ittihad), Mohammed Al-Owais (Al-Shabab), Yasser Al-Musailem (Al-Ahli), Abdullah Al-Mayuf (Al-Hilal).
Defenders: Mansoor Al-Harbi (Al-Ahli), Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal), Mohammed Al-Breik (Al-Hilal), Saeed Al-Mowalad (Al-Ahli), Motaz Hawsawi (Al-Ahli), Osama Hawsawi (Al-Hilal), Omar Hawsawi (Al-Nassr), Mohammed Jahfali (Al-Hilal), Ali Al-Bulaihi (Al-Fateh).
Midfielders: Abdullah Al-Khaibari (Al-Shabab), Abdulmalek Al-Khaibri (Al-Hilal), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Taiseer Al-Jassim (Al-Ahli), Houssain Al-Mogahwi (Al-Ahli), Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Nawaf Al-Abed (Al-Hilal), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Hattan Bahebri (Al-Shabab), Mohammed Al-Kwikbi (Al-Ettifaq), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Yehya Al-Shehri (Al-Nassr).
Forwards: Fahad Al-Muwallad (Al-Ittihad), Mohammad Al-Sahlawi (Al-Hilal), Muhannad Assiri (Al-Shabab).
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