Russia 2018, l'appello di Papa Francesco: "Mondiale abbatta le frontiere"

Papa Francesco, al termine dell'udienza generale di oggi, ha parlato anche del Mondiale in Russia: "Domani si apriranno i Campionati Mondiali di Calcio in Russia. Desidero inviare il mio cordiale saluto ai giocatori e agli organizzatori, come pure a quanti seguiranno tramite i mezzi di comunicazione sociale questo evento che supera ogni frontiera. Possa questa importante manifestazione sportiva diventare occasione di incontro, di dialogo e di fraternità tra culture e religioni diverse, favorendo la solidarietà e la pace tra le nazioni".