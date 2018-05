Russia 2018, tre italiani al VAR: sono Orsato, Irrati e Valeri

© foto di Federico Gaetano

Altri tre italiani al mondiale. Come arbitri, in particolare addetti al VAR: si tratta di Orsato, Valeri e Irrati. Pochi minuti fa la FIFA ha infatti diramato l'elenco dei tredici arbitri addetti al VAR chiamati per Russia 2018, di seguito la lista, in cui figurano appunto i tre fischietti italiani.

Al Jassim (Qatar)

Sampaio (Brasile)

Vargas (Bolivia)

Vigliano (Argentina)

Dankert (Germania)

Dias Soares (Portogallo)

Gil (Polonia)

Irrati (Italia)

Lopes Martins (Portogallo)

Makkelie (Olanda)

Orsato (Italia)

Valeri (Italia)

Zwayer (Germania)