Russia-Francia 1-3: Mbappé è il più giovane francese a fare doppietta

Successo della Francia a San Pietroburgo nell'amichevole contro la Russia, in preparazione ai Mondiali. La squadra di Didier Deschamps vince per 3-1 grazie alla doppietta di Mbappé e al gol di Pogba. Smolov per la Russia segna il momentaneo gol del 1-2. Nota per Mbappé: l'attaccante è il più giovane giocatore a realizzare una doppietta con la maglia della nazionale francese dal dopoguerra, con i suoi 19 anni e 3 mesi. Esordio per Presnel Kimpembe, a 540 giorni dalla sua prima convocazione con i bleus.