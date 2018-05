Russia, Ignashevich non si ritira e viene convocato. Kambolov ko

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sergei Ignashevich, difensore del CSKA Mosca che aveva annunciato il ritiro a fine stagione, è stato richiamato dalla Russia per partecipare ai prossimi Mondiali di calcio in luogo dell'infortunato Ruslan Kambolov. Per il centrale una chiamata "che non poteva essere rifiutata" proprio nell'edizione della rassegna iridata che si giocherà in patria.