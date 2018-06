Russia, l'infortunato Dzagoev: "Posso recuperare per gli ottavi"

Le sue parole

Parla Alan Dzagoev, l'uomo che ha dovuto lasciare il suo match d'esordio al Mondiale dopo meno di trenta minuti a causa di un problema muscolare. Il trequartista della Russia, che non giocherà neanche la prossima contro l'Egitto, si è detto comunque speranzoso: "Spero di poter tornare a giocare in questa kermesse. I medici mi hanno detto che c'è possibilità di recuperare per gli ottavi, se riusciremo a conquistarli".