Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, ha analizzato il clamoroso tonfo della Nazionale Italiana eliminata dalla Svezia nella corsa a Russia2018: "Non so se c'è più rabbia o dispiacere. Mi dispiace che i ragazzini non possano assistere al prossimo Mondiale che ci sarà lo stesso ma che noi abbiamo tolto a loro. Su Ventura e Tavecchio posso solo dirmi allibito. E' grave aver perso la qualificazione ma è pazzesco che questi due signori non abbiano sentito l'esigenza di rimettere il mandato".