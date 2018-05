Senegal, Mbodji: "Al Mondiale non siamo favoriti ma tutto è possibile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso dell'intervista per il sito ufficiale della FIFA, il difensore senegalese Kara Mbodji ha parlato del girone della sua nazionale: "E' naturale che vogliamo andare oltre quanto fatto nel 2002. Dobbiamo essere all'altezza della Coppa del Mondo. Dobbiamo superare la fase a gironi e poi andare il più lontano possibile. Sarebbe fantastico per noi e per il popolo del Senegal fare meglio rispetto al 2002. Il girone? Qualcuno potrebbe qualificarsi. Il Senegal non è favorito contro la Polonia e la Colombia, ma tutto è possibile. Dovremo solo aspettare e vedere cosa succede in Russia".