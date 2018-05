Serbia, i 27 pre convocati per il Mondiale: ci sono 4 italiani

© foto di Federico Gaetano

Sono state da poco diramate le convocazioni dei 27 giocatori che, per la Nazionale della Serbia, faranno parte del pre-ritiro in vista del Mondiale in Russia. Da questa lista il ct Mladen Krstajić dovrà "eliminare" quattro giocatori, per arrivare ai 23 definitivi. Questa l'elenco completo:

Portieri: Vladimir Stojkovic, Marko Dmitrovic, Predrag Rajkovic, Aleksandar Jovanovic.

Difensori: Antonio Rukavina, Alexander Kolarov, Milan Rodic, Branislav Ivanovic, Uros Spajic, Matija Nastasic, Dusko Tosic, Milos Veljkovic, Nikola Milenkovic.

Centrocampisti: Luka Milivojevic, Nemanja Matic, Marko Grujic, Adem Ljajic, Sergej Milinkovic-Savic, Dusan Tadic, Mijat Gacinovic, Filip Kostic, Andrija Živkovic, Nemanja Radonjic, Nemanja Maksimovic.

Attaccanti: Aleksandar Mitrovic, Aleksandar Prijovic, Luka Jovic.