Sorteggio Mondiale, il Mirror e i gironi da sogno e incubo per l'Inghilterra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata di sorteggio Mondiale oggi a Mosca, il Mirror racconta quale potrebbe essere il peggior scenario possibile per l'Inghilterra. I Leoni d'Albione sono in seconda fascia, incubo di tutte insieme alla Spagna. Per il giornale inglese, il girone peggiore sarebbe con Brasile, Svezia e Nigeria. Il migliore? Russia, Inghilterra, Iran e Panama.