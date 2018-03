Sorteggio Mondiale, le percentuali favorevoli e negative per la Spagna

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

AS calcola le probabilità di sorteggio favorevole per la Spagna. Finire in un 'gruppo della morte' con Brasile, Svezia e Nigeria è allo 0,672% mentre quello di finire in un gruppo facile, con Russia, Iran e Panama, dello 0,794%, ovvero in 8 casi su 1000 circa.