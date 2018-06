Spagna, Hierro: "Firmerei subito per essere lo Zidane della Roja"

© foto di Adrián Blanco/Bernabéu Digital

Il nuovo ct della Spagna Fernando Hierro ha parlato in conferenza stampa delle analogie con Zinedine Zidane. Entrambi sono infatti arrivati quasi per "caso" rispettivamente sulle panchine della Roja e del Real Madrid. Queste le sue parole: "Firmerei per essere lo Zidane della Spagna e fare ciò che ha fatto lui al Real, senza alcun dubbio".