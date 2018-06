Spagna, Koke: "La gente pensa che dobbiamo fare sempre goleade"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'1-0 rifilato alla Tunisia nell'ultima amichevole prima della partenza per la Russia, il centrocampista della Roja Koke ha risposte alle critiche ricevute per una prestazione opaca: "La gente pensa che dobbiamo fare delle goleade in tutte le partite. La realtà di una Coppa del Mondo è questa, nessun rivale è semplice. Quando si arriva a vincere 6-1 contro l'Argentina e pareggiare contro la Svizzera e vincere 1-0 contro la Tunisia, è diverso. Queste gare sono utili per il selezionatore che ha bisogno di vedere alcune le cose e per noi che dobbiamo prendere fiducia".