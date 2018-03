Spagna, Lopetegui: “Minaccia della FIFA? Andremo al Mondiale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Julen Lopetegui si prepara per il Mondiale in Russia. Attraverso Marca, il ct della Spagna ha dichiarato: “Rinnovo prima del Mondiale? Non ci penso. I 23 calciatori per la Coppa del Mondo? Ovviamente in questo momento non c’è la lista definitiva, in sei mesi possono cambiare tante cose. Ci sono calciatori convocati regolarmente, loro dovrebbero esserci in Russia. Per il 2018 spero che tutti stiano bene, che non ci siano infortuni in chiave Mondiale”. Il ct ha poi commentato le notizie che vogliono la RFEF minacciata di esclusione dal Mondiale dalla Fifa: “Ci siamo qualificati brillantemente, in Russia ci andremo e ci divertiremo. Il dialogo deve prevalere per il bene del nostro sport”.