Spagna, Lopetegui: "Dura escludere qualcuno. Morata avrebbe meritato"

Il ct della Spagna Julen Lopetegui ha parlato in conferenza stampa della lista dei 23 per il Mondiale e, ovviamente, degli esclusi: "La scelta più dura è stata tenere fuori quelli che hanno avuto un ruolo fondamentale nelle qualificazioni, penso a Morata, Vitolo, Bartra, Illarramendi... Questo però è l'elenco che ci dà maggiori garanzie. Morata? Con qualcuno ho parlato, ma non con tutti. Detto questo a me interessa commentare i nomi che ci sono, non gli assenti. Ci sono altri giocatori nel suo ruolo che ci possono dare una mano, anche se lui meriterebbe di stare qua. Le inevitabili voci di mercato durante il Mondiale? Metteranno alla prova la forza del gruppo".