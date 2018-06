Spagna, Lopetegui esonerato. Daily Mail: "Spanish Civil War"

Fra le tantissime reazioni provenienti da tutto il mondo dopo l'esonero del ct della Spagna Julen Lopetegui una in particolare pare aver colpito i tifosi. Stiamo parlando dell'apertura del Daily Mail, uno dei principali quotidiani britannici, che titola: "Spanish Civil War".

Spain SACK boss Julen Lopetegui on eve of World Cup after he sparked huge row by secretly accepting Real Madrid job https://t.co/kcISDelRqc pic.twitter.com/DSx2kR0vNo

— MailOnline Sport (@MailSport) June 13, 2018