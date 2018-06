Spagna, Lopetegui out: possibile coppia Hierro-Celades in panchina

© foto di Adrián Blanco/Bernabéu Digital

Secondo il Mundo Deportivo al momento nel ritiro della Spagna, per la sostituzione di Lopetegui, si fa largo l'ipotesi di un'accoppiata formata dal dt Fernando Hierro e dal ct dell'Under21 Albert Celades. Tuttavia non sono esclusi colpi di scena e nomi a sorpresa in questa caotica e per certi versi incredibile vigilia del Mondiale.