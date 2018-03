Spagna, Lopetegui: "Portogallo non è solo CR7. Iran e Marocco dure"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ct della Spagna Julen Lopetegui ha parlato ad As dopo il sorteggio Mondiale con Iran, Portogallo e Marocco: "Dovremo prepararci bene e sperare nella buona sorte per gli infortuni. Il Portogallo non è solo Ronaldo, Iran e Marocco daranno il massimo per fare bella figura. Sicuramente è un gruppo difficile. La sede? Credo che sceglieremo Krasnodar, abbiamo visitato la sede ed è il massimo per lavorare".