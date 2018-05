Spagna, Odriozola: "Vivo un sogno. Real Madrid? Il mio futuro è domani"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Álvaro Odriozola (22) parla della sua convocazione per il Mondiale di Russia 2018. Il terzino ha detto oggi in conferenza: "Per me essere nella lista per la Coppa del Mondo è un sogno, sto vivendo un periodo di grande gioia. Bisogna però vivere la situazione con grande calma. Lo stile di gioco della Nazionale è simile a quello della Real Sociedad, in un anno e mezzo è cambiato tutto per me. L'interesse del Real Madrid? Il mio futuro è l'allenamento di domani mattina con la Roja".