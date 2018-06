Spagna, parla De Gea: "Siamo una grande Nazionale, non vediamo l'ora"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il portiere della Spagna, David De Gea, ha parlato in esclusiva per AS in vista del Mondiale: "E' una fase finale di una Coppa del Mondo e ogni volta che partecipi a competizioni di questo livello come Europeo o Coppa del Mondo vai con lo stesso desiderio di fare bene, provare ad aiutare la squadra. C'è una grande Nazionale e un buon gruppo e non vediamo l'ora che arrivi".