Spagna, Rodrigo: "Auguro il meglio a Guedes, ma non contro di noi"

© foto di J.M.Colomo

L'attaccante del Valencia e della Nazionale spagnola Rodrigo, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così in vista dell'esordio al Mondiale contro il Portogallo: "Non ho parlato con Guedes (suo compagno al Valencia nell'ultima stagione, ndr). Gli auguro buona fortuna per il Mondiale, eccetto all'esordio contro di noi. Ronaldo? Ha dimostrato di essere uno dei migliori della storia del calcio. È lui il leader del Portogallo, Nazionale solida e molto affiatata. Non sarà facile per noi, i lusitani sono sicuramente la squadra da battere del nostro gruppo. Li affronteremo subito e dovremo vincere assolutamente per iniziare bene il nostro percorso".