Spagna, Rubiales: "Non mi pento dell'esonero, Hierro prima opzione"

Il presidente della RFEF Luis Rubiales, intervenuto nuovamente in conferenza stampa per presentare il nuovo ct Fernando Hierro, ha parlato così: "Vi ringrazio tutti per essere di nuovo qui. Grazie naturalmente anche a Fernando per aver accolto questo incarico, mettiamo la Nazionale nelle sue mani. Avevamo già detto che non volevamo cambiare molto lo staff tecnico. I giocatori ci hanno trasmesso sostegno e aiuto nei confronti di Hierro. Pentito dell'esonero di Lopetegui? No, affatto. Sono sicurissimo della mia decisione e contento per la risposta del gruppo. Sono convinto che saremo di nuovo orgogliosi della Nazionale. Hierro? Hierro era la prima opzione ed è stato tutto rapido. Voglio sottolineare l'onestà di Fernando: assumere l'incarico e affrontare il Mondiale".