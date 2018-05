Spagna, Saul: "Tutto bene con Lopetegui, possiamo migliorare ancora"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dal ritiro della Spagna, è intervenuto in conferenza stampa Saul Niguez che ha parlato del momento della nazionale e dell'amichevole contro l'Argentina: "Da quando è arrivato Lopetegui abbiamo fatto un'ottima fase di qualificazione. La squadra sta bene, ma abbiamo ampi margini di miglioramento e tempo per prepararci. Questa nazionale ci fa ben sperare. Messi non al meglio? L'Argentina ha una grande squadra. Se Messi non giocherà, ci sarà Correa che può creare pericoli in qualsiasi momento. Bisogno stare attenti con tutti loro".