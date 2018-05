Spagna, Suso e la mancata convocazione: "Sarà per la prossima volta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Volevo augurare tutta la fortuna possibile alla Nazionale Spagnola. Un peccato non essere tra i 23 del Mondiale, sarà per un'altra volta. Vi mando tutto il mio supporto perché sarò a casa a tifare, come se fossi uno in più. Buona fortuna!". Così Suso, attraverso il proprio account Instagram, ha voluto commentare la mancata esclusione dai convocati di Lopetegui per il Mondiale di Russia 2018, augurando le migliori fortune alla Spagna per il torneo al via il prossimo 14 giugno.