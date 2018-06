Spagna, tegola per il ct Lopetegui: Pique si ferma in allenamento

© foto di J.M.Colomo

Brutte notizie da Krasnodar, sede del ritiro della Spagna, per il ct Lopetegui. Secondo quanto riportato dall'edizione on line da Marca, infatti, il difensore Gerard Piqué sarebbe uscito dolorante dall'odierna seduta mattutina a causa di un colpo ricevuto al ginocchio. Subito soccorso dallo staff medico spagnolo, il classe '87 si è spostato sul campo secondario del centro sportivo per provare alcuni esercizi sul ginocchio infortunato.