Svezia, Andersson: "Ibra al Mondiale? Mi chiami, poi decido io"

Negli ultimi giorni hanno fatto molto discutere le parole di Ibrahimovic e la sua possibile presenza al Mondiale. In merito a questa questione però è intervenuto il commissario tecnico della Svezia, Janne Andersson che al Bild am Sonntag ha detto: "Ibrahimovic non mi ha ancora detto che vuole andare al Mondiale. Quando prenderà definitivamente la sua decisione, è pregato di chiamarmi e parlarmi di questo. Alla fine comunque sono sempre io l'allenatore e prenderò io la decisione finale. Al momento non posso pensare a cose che non esistono, a cosa succederebbe se..."