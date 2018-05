Svezia, il ct allontana Ibra dal Mondiale: "Non penso debba tornare"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ibra verso l'esclusione da Russia 2018. Zlatan Ibrahimovic, infatti, non sembra più rientrare nei piani del ct svedese Janne Andersson, che in un'intervista alla rivista tedesca Kicker ha ricordato di come "Zlatan ha rinunciato alla nazionale dopo l'Europeo, una decisione che io ho rispettato. Se ha deciso di lasciare la squadra, non penso che adesso dovrebbe tornare". In ogni caso - ha aggiunto il selezionatore svedese - lui non mi ha chiamato, ma non è sicuramente incluso nei piani per la Coppa del Mondo", ha detto ancora Andersson interpellato sulle ultime dichiarazioni del neo attaccante dei Los Angeles Galaxy.