Svizzera, Freuler: "Farò di tutto per giocare titolare contro il Brasile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Remo Freuler, centrocampista dell'Atalanta e della Nazionale svizzera ha parlato a RSI in vista dell'esordio contro il Brasile: "Non mi aspettavo tanta gente al primo allenamento, è bello vedere i bambini che cantano per noi. Io in concorrenza con Dzemaili? Sceglie mister Petkovic. Farò di tutto per esserci, ma non possiamo essere uno contro l’altro. Siamo una squadra e chi sarà in campo domenica dovrà dare il 100% mentre gli altri in panchina dovranno dare supporto. Solo così si può vincere. Siamo tutti carichi, stiamo preparando bene la partita e anche in allenamento stiamo mettendo cattiveria. Questo è necessario, altrimenti al match si arriva ‘molli’ e non con la testa giusta".