Tentativo di corruzione: arbitro saudita radiato ed escluso dal mondiale

Niente Russia per Fahad Al Mirdasi, 33enne arbitro saudita. Il fischietto è stato infatti radiato dalla federcalcio di Riad per aver tentato di combinare la finale di Coppa del Re. Al Mirdasi ha infatti contatto il presidente dell'Al Ittihad, Hamad Al-Senale, proponendogli una direzione di gara favorevole in cambio di una somma di denaro. Al-Senale ha però trasmesso i messaggi ricevuti agli organi competenti e lo stesso Al Mirdasi, finora considerato uno dei fischietti più promettenti a livello mondiale, ha ammesso il tentativo di corruzione, con la finale riassegnata all'inglese Mark Clattenburg. Ora il provvedimento della Saff, che porterà il giovane arbitro a saltare la rassegna iridata.