Trump: "Mondiali 2026, una vergogna se ci fossero pressioni su di noi"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è intervenuto sui Mondiali del 2026 attraverso un tweet che mette pressione sui Paesi alleati: "Gli Stati Uniti, assieme a Canada e Messico, hanno presentato una solida candidatura per i Mondiali del 2026. Sarebbe una vergogna se Paesi che noi supportiamo sempre facessero pressione contro la nostra candidatura. Perché noi dovremmo sostenere questi Paesi quando loro non supportano noi (comprese le Nazioni Unite)?". Ricordiamo che per la rassegna iridata è in corsa anche il Marocco.