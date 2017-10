UFFICIALE: Croazia, esonerato Cacic. Panchina affidata a Dalic

Esonerato Ante Cacic, panchina affidata a Zlatko Dalić: è questa la decisione della federcalcio croata. Sarà infatti il tecnico di Livno, fino a poco tempo fa alla guida dell'Al-Ain, a condurre la Croazia nella delicata trasferta di Kiev, cruciale per la qualificazione a Russia 2018.

Zlatko Dalić becomes new #Croatia head coach as HNS Executive Committee decides to part ways with Ante Čačić.#BeProud #Vatreni pic.twitter.com/pxC784hcCA

— HNS | CFF (@HNS_CFF) 7 ottobre 2017