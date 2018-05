UFFICIALE: Germania, rinnovato il contratto di Loew fino al 2022

Nel giorno della presenza di Roberto Mancini, la Germania risponde con l'ennesimo prolungamento a Joachim Loew, campione del mondo con la sua squadra e fresco vincitore della Confederations Cup. La federazione teutonica ha annunciato il prolungamento del ct, per il quale sono circolate anche offerte anche da parte di un paio di club inglesi.

OFFICIAL: Joachim #Löw has extended his contract as #DieMannschaft head coach until 2022! ✍️ #Löw2022 pic.twitter.com/WLu21vTpCW

— Germany (@DFB_Team_EN) 15 maggio 2018