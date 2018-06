Uruguay, Cavani: "Favoriti contro l'Egitto? Troppa fiducia non è positiva"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

L'attaccante dell'Uruguay Edinson Cavani ha parlato ai microfoni della FIFA alla vigilia della gara inaugurale contro l'Egitto: "Noi favoriti per la gara contro l'Egitto? Il calcio è calcio, lo sappiamo, sul campo può sempre succedere di tutto. Avere troppa fiducia in se stessi può diventare una cosa negativa. L'importante, secondo me, è essere consapevoli del fatto che ogni gara è difficile, al Mondiale".