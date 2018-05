Uruguay, Cavani: "Meglio vincere il Mondiale che la Champions"

© foto di J.M.Colomo

Edinson Cavani, attaccante del Paris Saint-Germain, ha parlato così a Direct TV in vista del Mondiale in Russia: "Preferisco vincere il Mondiale piuttosto che la Champions. Vincere la Coppa del Mondo sarebbe il culmine di una carriera personale e collettiva. Dobbiamo dare tutto in campo per l'Uruguay, la nostra cultura ci spinge a difendere questa maglia come dei guerrieri".