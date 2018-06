Uruguay, lo juventino Bentancur: "Bella vittoria ma troppi gol sbagliati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria per 1-0 contro l'Egitto ha parlato lo juventino Rodrigo Bentancur. "E' importante aver vinto e andare avanti, pensando alla prossima gara -ha spiegato a Canal 12-. Le partite vinte così sono le più belle ma dobbiamo essere più incisivi davanti. Dobbiamo variare, non è possibile sbagliare così tante occasioni. Il Mondiale? Sono contento, arrivarci è già un sogno ma sto imparando già tantissimo in questa esperienza".