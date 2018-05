© foto di J.M.Colomo

Il Valencia, attraverso il proprio profilo Instagram, ha criticato la scelta del CT francese Didier Deschamps di non convocare per il Mondiale Didier Deschamps. Lo ha fatto con un post in cui compare una foto del centrocampista ex Monaco e Inter insieme a Guedes (convocato dal Portogallo) e Rodrigo (ancora in forse) e il commento: "Trova in questa immagine tre giocatori che meritano di andare in Russia".