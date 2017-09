Verso Russia 2018 - Africa, gruppo C: harakiri ivoriano, Marocco spera

© foto di Federico De Luca

Cinque gironi in Africa per cinque posti in Russia. Nel gruppo C tutto si è riaperto grazie all'harakiri della Costa d'Avorio. Gli Elefanti hanno perso clamorosamente in casa contro il Gabon, rimettendo questi ultimi in corsa (gol dell'ex juventino Lemina). Non ne approfitta il Marocco, fermato da un Mali che mantiene ancora flebili le speranze di qualificazione. A due giornate dalla fine tutte ce la possono ancora fare. Calendario alla mano il Marocco potrebbe operare il sorpasso, avendo un turno più agevole. I maghrebini mancano all'appuntamento iridato da Francia '98 e questa può essere la grande occasione per tornare tra le migliori 32. Costa d'Avorio capolista permettendo.

Questi i risultati dell'ultimo turno:

COSTA D'AVORIO-GABON 1-2 - 19' Meyé (G), 29' Lemina (G), 58' Cornet (C)

MALI-MAROCCO 0-0

La classifica, a due giornate dalla fine:

COSTA D'AVORIO 7

MAROCCO 6

GABON 5

MALI 2

Prossimi turni:

5° turno:

MALI-COSTA D'AVORIO

MAROCCO-GABON

6° turno:

COSTA D'AVORIO-MAROCCO

GABON-MALI